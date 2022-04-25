الاستخبارات العسكرية تطيح باحد الارهابيين في الانبار

2022/04/25 | 12:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن الاطاحة باحد الارهابيين في محافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت توجه احد الارهابيين لدخول منطقة الصقلاوية في الانبار، تم على اثرها وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ من نصب […]

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