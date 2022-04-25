بالفيديو.. مقتل انتحاري من داعش برصاص منتسبي الجيش

2022/04/25 | 12:53 - المصدر: ايرث نيوز

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مقتل انتحاري من داعش برصاص منتسبي الجيش أولاً على ايرث نيوز.

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