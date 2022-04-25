طيران الجيش يدمر عجلة مفخخة لداعش في الانبار (فيديو)

2022/04/25 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - الانبارتمكن طيران الجيش، اليوم الاثنين، من تدمير عجلة مفخخة لتنظيم داعش في محافظة الانبار.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح للسومرية نيوز، انه "بمعلومات استخبارية ووفق احداثيات دقيقة زودها الحشد الشعبي لطيران الجيش، تم تدمير عجلة مفخخة لعصابات داعش الإرهابية كانت تهدف عرقلة تقدم قطعات عمليات الارادة الصلبة".

واضاف مصلح ان "العجلة المفخخة كانت موضوعة عمدا في طريق القطعات لاستهداف القوات الأمنية لكن يقظة قواتنا مكنتنا من تدميرها".

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