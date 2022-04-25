بالفيديو.. قوة أمنية تفجر انتحارياً اقترب منها في سامراء

2022/04/25 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- صلاح الدينأظهر مقطع مصور، اليوم الاثنين، لحظة قتل القوات الأمنية، انتحارياً بعد ما اقترب منها كثيراً، ضمن عمليات سامراء.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، فجّروا أحد الانتحاريين بعد فتح النار عليه من قبل آمر السرية الثالثة".

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