مصدر يكذب 'داعش' ويفند مزاعم احتجاز التنظيم لـ3 همرات

2022/04/25 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مصدر أمني، اليوم الاثنين، ان ما زعم به تنظيم داعش عن احتجازه لثلاثة همرات عسكرية على الطريق الدولي السريع غير صحيح.

ويوم أمس، نشرت عصابات داعش صورا على انها تابعة لهم على الطريق الدولي السريع زاعمين فيها احتجاز ثلاثة همرات عسكرية للقوات الأمنية.وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "حادث يوم امس استغلت فيه عناصر داعش الارهابية سوء الاحوال الحوية وتسللت بعجلة واحدة من اتجاه الصحراء ومن مسافة ٥٠٠م، حيث قاموا بالرمي العشوائي تجاه العجلات المارة بالطريق السريع وخلال الدقائق الاولى تدخلت القوات الامنية وقامت بالرمي اتجاههم ومطاردتهم".

وأضاف، أن "الصور التي نشرتها عصابات داعش مفبركة وغير صحيحة"، مبينا ان "منطقة الحادث هي منطقة منبسطة ولا تحتوي على اي طيات ارضية".وأوضح المصدر، أن "عجلات الهمر لم تكن متواجدة مع الرتل حيث كانت بواجب حماية الرتل بالظروف الجوية الصعبة بقاطع اخر من السريع".

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