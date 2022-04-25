النفط يسقط قرب الـ 100 دولار

2022/04/25 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

رغم التوقعات بارتفاع النفط في ظل استمرار تأزم الأوضاع في شرق أوروبا تزامنا مع محاولات واشنطن لدفع حلفائها لحظر النفط الروسي أو الاتجاه إلى تقليل الاعتماد على إمدادات موسكو، إلا أن أسعار النفط تلقت صدمتين من العيار الثقيل.

حيث يخشى المستثمرون تراجع الطلب على النفط مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل، بالإضافة إلى تأثر الاقتصاد الصيني بعمليات الإغلاق مع انتشار جائحة كورونا.

تستمر خسائر النفط في الأيام القليلة الماضية حيث نزل دون مستويات الـ 100 دولار للبرميل ليسجل خام نايمكس أدنى مستوياته في نحو 3 أسابيع.

وانخفض الخام الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنية دون مستويات الـ 98 دولار خاسرًا ما يقرب من 4% أو ما يعادل 4 دولارات في البرميل.

وفي المقابل نزل خام برنت دون مستويات الـ 102 دولار للبرميل قبل أن يقلص جانب من خسائره حيث يحوم قرب مستويات الـ 102 دولار للبرميل بتراجع في حدود 3.8% خاسرًا ما يقرب من 4 دولارات في البرميل.

وكانت أسعار أسعار النفط تراجعت عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي، مع المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الخام بفعل الضغوط السلبية على الاقتصاد العالمي.

وكشفت تقارير عالمية عن أن الطلب على الوقود في الصين يتجه للهبوط بنسبة 20% هذا الشهر، ما يعادل 1.2 مليون برميل يومياً من النفط.

ووفقا للتوقعات تتجه السوق نحو أكبر صدمة للطلب على النفط منذ الأيام الأولى للوباء، إذ من المتوقع تراجع الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات 20% في أبريل على أساس سنوي.

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