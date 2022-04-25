سياسي كردي يؤكد استمرار تهريب النفط من كردستان

2022/04/25 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، اليوم الاثنين، استمرار تهريب النفط من إقليم كردستان باتجاه دول الجوار.

وقال شمس الدين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أحزاب السلطة في الإقليم وعوائلهم مستمرين بتهريب النفط عبر الشاحنات إلى تركيا وإيران".

وأضاف، أن "النفط يتم تهريبه عبر الطرق الخاصة، وهذا من غير الصادرات الرسمية التي تعلن عنها حكومة الإقليم، لآن النفط المهرب تذهب عائداته إلى شخصيات متنفذة في الحزبين".

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