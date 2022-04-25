2022/04/25 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تمكن

طيران الجيش العراقي من تفجير عجلة

مفخخة امام تقدم قطعات عمليات "الارادة

الصلبة" في منطقة "وادي الملوسي" غربي

الانبار.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم

مصلح، في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. طيران الجيش يفجر سيارة مفخخة في "وادي الملوسي" غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. طيران الجيش يفجر سيارة مفخخة في "وادي الملوسي" غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).