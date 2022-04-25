الجمارك تضبط 9 شاحنات مخالفة عند مداخل المحافظات المحاذية لاقليم كردستان

2022/04/25 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الاثنين، عن

ضبط 9 شاحنات مخالفة عند مداخل

المحافظات المحاذية لإقليم كردستان.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكن قسم التحري ومكافحة

التهريب في الهيئة من

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