يارالله والشمري يصلان الى النخيب

2022/04/25 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم

الاثنين، عن وصول رئيس أركان الجيش

الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله

ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق

الأول الركن عبد الامير الشمري الى

النخيب.

وقالت القيادة في

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