2022/04/25 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استجابة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء للمُقترحات المطروحة من قبلها بخصوص شفافية الإعلان عن المُزايدات والمُناقصات الحكوميَّـة.وأشارت الهيئة إلى مُوافقة الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء على مُقترحها بتوجيه الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة بالاعتماد على الموقف الدوريِّ بالصحف المُعتمدة الذي يُرسَلُ إليهم من نقابة الصحفيِّين العراقيِّين بخصوص إحالة إعلانات […]

ظهرت المقالة رسمياً..



الأمانة العامة لمجلس الوزراء توافق على مقترحات لهيئة النزاهة أولاً على ايرث نيوز.

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