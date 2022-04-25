2022/04/25 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من خمسة بالمئة، الاثنين، على وقع المخاوف من إمكانية تسبب تفشي كوفيد في الصين بانخفاض كبير في الطلب من أحد أكبر مستهلكي الطاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة على وقع تفشي كوفيد في الصين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة على وقع تفشي كوفيد في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).