تمت الصفقة.. روديجر يختار ريال مدريد

2022/04/25 | 13:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي ريال مدريد قد توصل لاتفاق مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، أنطونيو روديجر، من أجل الانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.وبحسب متخصص الانتقالات في شبكة “سكاي سبورتس”، فابرزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “تم التوصل إلى اتفاق بين روديجر وريال مدريد بعقد […]

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روديجر يختار ريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.

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