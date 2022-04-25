2022/04/25 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع مجلس إدارة تويتر، الأحد، لإجراء حوار حول عرض الاستحواذ الذي قدمه إيلون ماسك كتمهيد محتمل للمفاوضات مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا حول الخطوات التالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس إدارة تويتر يجتمع بعد أن أصبحت المناقشات حول محاولة استحواذ إيلون ماسك أكثر جدية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس إدارة تويتر يجتمع بعد أن أصبحت المناقشات حول محاولة استحواذ إيلون ماسك أكثر جدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).