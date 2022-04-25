مقتل أربعة أشخاص طعنا جنوب لندن

2022/04/25 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على أربعة أشخاص مقتولين طعنا في منزل في جنوب لندن، وتم القبض على رجل.وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا بحدوث إزعاج في حوالي الساعة 1:40 صباحا وأن عناصرها انتقلوا إلى منزل في منطقة بيرموندسي.وعثرت الشرطة في الداخل على ثلاث نساء ورجل يعانون مما يعتقد أنها إصابات ناتجة عن […]

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