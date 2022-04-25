الخارجية الإيرانية: مباحثاتنا مع السعودية في بغداد ايجابية وتمضى إلى الأمام

2022/04/25 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ،اليوم الاثنين، المحادثات الجارية مع السعودية في العاصمة العراقية بغداد بأنها ايجابية.

وأكد زادة في مؤتمر صحفي إن الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية السعودية والتي عقدت في بغداد، كانت شاملة وجيدة وجدية وتمضي الى الامام لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي.

وأضاف، ان المفاوضات مع السعودية اذا ارتقت إلى المستوى السياسي فإن من المحتمل أن نشهد تقدما سريعاً.

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