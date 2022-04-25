وزير الدفاع يجري زيارة إلى ديالى ويلتقي القيادات الأمنية

2022/04/25 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الدفاع جمعة عناد ،اليوم الاثنين، الى محافظة ديالى للاطلاع على عملية الارادة الصلبة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الدفاع اليوم.

وقالت الوزارة في بيان ، ان “وزير الدفاع جمعة عناد وصل برفقة عدد من القادة والضابط الى مقر الفرقة المشاة الأولى بقيادة عمليات ديالى”.

واضاف ان “الزيارة تهدف الى الاطلاع على عملية الارادة الصلبة”، مشيرة الى ان “الوزير التقى بقائد شرطة ديالى وعدد من ضباط الاجهزة الأمنية”.

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