الإعلام الامني يعلن قتل ارهابيين اثنين ضمن عملية الارادة الصلبة

2022/04/25 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني ،اليوم الاثنين، عن قتل ارهابيين اثنين ضمن عملية الارادة الصلبة.

وقال بيان للخلية: “ثائرا لشهدائنا الأبرار ومن أجل القصاص العادل من العناصر الإرهابية وضمن عملية الارداة الصلبة – المرحلة الثانية، شاهدت قوة الكمين التابعة الى الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء ضمن قيادة القوات البرية تحركات لعناصر داعش الارهابي في منطقة الجمهورية ضمن قضاء الدجيل”.

وأضاف البيان أنه “تم تطويقهم وتخصيص طائرة السيزنا كرفانا لمتابعة تحركاتهم”، مشيرة الى ان “القوة قامت بمهاجمة العناصر الارهابية وقتل عنصر منهم من قبل الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء”.

وتمكنت طائرة السيزنا ايضا من قتل عنصر آخر، حسب ما جاء في البيان.

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