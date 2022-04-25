غداً.. انطلاق الجولة الـ29 من دوري الكرة الممتاز

2022/04/25 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتنطلق يوم غد الثلاثاء، مباريات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بإقامة مباراتين .وتقام المباراة الاولى على ملعب الكفل في الساعة الثالثة والنصف بين فريقي القاسم وضيفه الشرطة، فيما ستقام المواجهة الثانية على ملعب الشعب الدولي في تمام العاشرة مساءً بين فريقي الطلبة وضيفه نفط الوسط.وتتواصل مباريات الجولة 29 بعد غد الأربعاء بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريق نوروز وضيفه نادي الكرخ على ملعب الجامعة بالسليمانية بتمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، بينما يضيف ملعب النجف في الساعة العاشرة مساءً بين اصحاب الارض والجمهور نادي النجف وضيفه نادي الصناعة.وتقام يوم الخميس المقبل مباراتان تجمع الاولى فريق الكهرباء والنفط على ملعب التاجي بتمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، بينما تقام الثانية على ملعب ميسان الدولي بين فريقي نفط ميسان وضيفه الميناء في الساعة العاشرة مساءً، ويضيف ملعب سامراء يوم الجمعة المقبل في الساعة الثالثة والنصف عصراً مباراة فريقه سامراء وضيفه امانة بغداد، وتقام في اليوم نفسه مباراة مهمة تجمع فريقي الزوراء وضيفه نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي في الساعة العاشرة مساءً.وسيكون يوم السبت الموافق 30 من هذا الشهر ختام منافسات الجولة 29 بإقامة مباراتين، تجري الاولى على ملعب الديوانية في الساعة الثالثة والنصف عصرا بين صاحب الارض وضيفه نادي القوة الجوية، وتختتم مواجهات الجولة 29 بديربي كوردستاني على ملعب فرانسو حريري، تجمع فريق اربيل وضيفه زاخو.

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