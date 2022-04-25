النزاهة: تنفيذ 71 عملية ضبط خلال شهر آذار المنصرم

2022/04/25 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الاثنين، أن مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات نفذت احدى وسبعين عملية ضبط خلال شهر آذار.

وذكرت الهيئة في بيان، ان العمليات اسفرت عن ضبط سبعة وستين متهما مبينة أن فرق عمل المديرية نفذت خمس عمليات ضبط في بغداد وست عمليات ضبط في كركوك خلال المدة المذكورة.

وفي واسط قام فريق الهيئة بضبط الأوليات والفحوصات كافة التي تم إجراؤها من قبل المختبر التابع لمديرية ماء واسط وبينت فشل نماذج المياه المسحوبة من مواقع مجمعات المياه في المحافظة.

وفي السماوة تم ضبط سجلات وهمية لغرض تجهيز بذور وأسمدة خارج الضوابط..



أما في الأنبار تم الكشف عن ترويج معاملات خاصة بتجهيز مزارعين وهميين بمستلزمات زراعية بأكثر من 250 مليون دينار.

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