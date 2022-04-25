إغلاق مناطق سكنية وتجارية في بكين بعد تسجيل عشرات الإصابات

2022/04/25 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لجأت السلطات في العاصمة الصينية بكين الى إغلاق مناطق سكنية وتجارية على خلفية تفش جديد لفيروس كورونا.

وشرعت الجهات الصحية في العاصمة الصينية بإجراء الفحص لملايين الأشخاص في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 21 مليونا وذلك بعد تسجيل عشرات الاصابات بالفيروس.

وبدأ سكان بكين بتخزين الطعام كإجراء وقائي ضد احتمال احتجازهم كما حدث في العديد من المدن ومن بينها أنيانغ وشنغهاي وداندونغ على الحدود مع كوريا الشمالية.

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