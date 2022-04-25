اليابان: إعادة انتخاب ماكرون ضرورية لوحدة مجموعة السبع

2022/04/25 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رحبت اليابان بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتبار ذلك ضروريا لوحدة مجموعة السبع باعتبارها “مطلوبة أكثر من أي وقت مضى” في ظل الأزمة الأوكرانية.وهنا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ماكرون كاتبا عبر “تويتر” باللغتين اليابانية والفرنسية: “آمل أن أعمل عن كثب مع الرئيس ماكرون في مجموعة واسعة من القضايا”، بما في […]

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