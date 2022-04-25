الصناعة تعلن عرض 3 مدن صناعية للاستثمار

2022/04/25 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

عرضت وزارة الصناعة والمعادن، ثلاث مدن صناعية كفرص استثمارية بمساحة كلية تجاوزت عشرة آلاف دونم، ضمن محافظات واسط والنجف الأشرف ونينوى .

وقالت معاون رئيس هيئة المدن الصناعية في الوزارة رغد حمزة في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" ، إن "الوزارة تعمل من خلال إنشاء المدن الصناعية على إقامة بنى تحتية اقتصادية متينة للبلاد لتوفير الإنتــــاج المحلي والحد من الاســــتيراد"، مؤكدة "استكمال الوزارة لعمليات تحويل ملكية الأراضي بعد قيام المحافظات بتخصيص قطع الأراضي بواقع خمسة آلاف دونم للمدينة الصناعية في واسط، وأربعة آلاف دونم في النجف الأشرف، و1200 دونم لتلك التي ستقام في نينوى".

وتوقعت حمزة أن "يكون هناك إقبال كبير من قبل رجال الأعمال والشــــركات الرصينة المحلية والعالمية لتنفيذ هذه المدن، وبإشراف الوزارة وفقا للقانون رقم 2 الخاص بالمدن الصناعية"، لافتة إلى "إسهام المدن الصناعية بتوفير آلاف فرص العمل وتقليل نسب البطالة لاسيما أن الذين سيعملون فيها يعدون موظفين لكونهم يعملون بمصانع ومعامل تشرف عليها الوزارة وبالتالي ستكون حقوقهم محفوظة" .

وبشأن مشاريع المدن الصناعية الأخرى التي يجري العمل بها في عدد من المحافظات، بينت أن "نسب إنجازها في محافظة البصرة، ناهزت الـ 60 بالمئة، علاوة على تحقيق نسب إنجاز متقدمة لم تعلنها لتلك التي يجري العمل بها ضمن محافظتي الأنبار وكربلاء المقدسة"، منوهة بأن "تلك التي يستمر العمل بها في كربلاء، ستكون أول مدينة متخصصة بالصناعات البتروكيماوية، لكونها ستنفذ بالقرب من مصفى نفطي بالمحافظة".

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