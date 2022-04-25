2022/04/25 | 13:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف .. تظاهرة لموظفي العقود في الدوائر الخدمية للمطالبة بتطبيق القرار 315) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mJ3yVZPeAAs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف .. تظاهرة لموظفي العقود في الدوائر الخدمية للمطالبة بتطبيق القرار 315) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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