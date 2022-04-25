رسول: تكريم القوة المنفذة للواجب من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء

2022/04/25 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ،اليوم الاثنين، عن موافقة وزير الدفاع على تكريم القوة المنفذة للواجب من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء.

وقال رسول في بيان إنه بعد قيامهم بعمل بطولي وقتل انتحاري من عصابات داعش الارهابية، تم استحصال موافقة وزير الدفاع جمعة عناد، لتكريم القوة المنفذة للواجب من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، اذ تمكنت القوة من محاصرة إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً وفتح النار عليه مما أدى الى تفجيره.

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