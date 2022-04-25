ريتشاردسون: تشكيل الحكومة مسألة مهمة وعلى الأطراف العراقية حسمها

2022/04/25 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون ،اليوم الاثنين، ان تشكيل الحكومة الجديدة مسألة مهمة يتعين على الأطراف العراقية ان تحسمها فيما بينها.

وأعرب ريتشاردسون عن أمله أن يتمكن العراقيون من تشكيل الحكومة المقبلة بسرعة لأن الشعب العراقي بحاجة إلى حكومة مستعدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية طويلة الاجل التي يواجهها البلد.

واضاف، ان المملكة المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقتها مع العراق والعمل في شراكة مع الحكومة الجديدة للمساعدة في بناء عراق قوي وفاعل يخدم جميع مواطنيه.

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