ارتفاع قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق بنسبة 20 في المئة

2022/04/25 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق بنسبة 20% خلال العام الحالية مقارنة بالعام السابق مما يجعل العراق ثاني أكبر شريك تجاري لإيران.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، في تصريحاته، إلى تخطيط بلاده لتجارة بقيمة 20 مليار دولار مع العراق، وقدر حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين بحوالي 14 مليار دولار.

وشكلت الصادرات إلى العراق أكثر من 18% من إجمالي الشحنات غير النفطية للبلاد في العام السابق.

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