الكاظمي يرأس اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة

2022/04/25 | 14:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور مقر وزارة الكهرباء ويرأس اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة بحضور الكادر المتقدم للوزارة

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