2022/04/25 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مبنى وزارة الكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار اليوم مقر وزارة الكهرباء".

وأضاف، أن "الكاظمي ترأس اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة بحضور الكادر المتقدم للوزارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يرأس اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة في وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يرأس اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة في وزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).