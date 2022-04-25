الكاظمي يترأس اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة

2022/04/25 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة.

وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يزور مقر وزارة الكهرباء ويرأس اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة بحضور الكادر المتقدم للوزارة".

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