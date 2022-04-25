2022/04/25 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الاثنين، عن اطلاق الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبدالستار، اعلن اكمال الإجراءات الفنية والمالية لإطلاق راتب المعين المتفرغ دفعة شهر نيسان لسنة 2022".

من جهته، قال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل احمد هادي بنيه، بحسب البيان ان "الهيئة بانتظار إطلاقها مساء اليوم الاثنين الموافق 25-4-2022 من المصارف المختصة (الرافدين، والرشيد، وآشور)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تطلق الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تطلق الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).