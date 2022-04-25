نائب يصف بعض الجامعات الأهلية بـ

2022/04/25 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاثنين، ان بعض الجامعات الأهلية في العراق هي عبارة عن دكاكين، فيما أشار إلى أن سوء ادارة ملف التعليم العالي ساهم في فشل الدراسة اثناء افتتاح تلك الجامعات الاهلية.

وقال خشان لـ( بغداد اليوم )، انه "يجب ان يعاد النظر بافتتاح الكليات والجامعات الأهلية ويكون الأمر وفق شروط معينة تخدم مسيرة التعليم بالعراق وعليه يجب ان لاتكون الجامعة المفتتحة عبارة عن مدرسة صغيرة ولا ترتقي ان تكون جامعة متطورة".

واضاف، ان "تلك الجامعات لا توجد فيها مراكز للبحوث ولا توجد فيها مختبرات ومستوى التعليم متدني وعليه يجب إعادة النظر بآلية منح اجازة افتتاح الكليات او الجامعات الأهلية"، مبينا ان "التعليم العالي اذا كان لها رأي في تعديل قانون تلك الجامعات وآلية افتتاحها فيمكن دراسته للنظر فيه".

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