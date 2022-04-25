المنتجات النفطية: ارتفاع كميات استهلاك غاز السيارات لشهر آذار الماضي

2022/04/25 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية ،اليوم الإثنين، عن ارتفاع كميات استهلاك غاز السيارات لشهر آذار الماضي.

وذكر مدير عام الشركة حسين طالب عبود في بيان ، أن “منافذ الشركة التوزيعية شهدت إقبالاً متزايداً على مزود الغاز السائل من قبل اصحاب المركبات المحورة، حيث بلغت كمية الاستهلاك المحلي لشهر آذار الماضي 12 مليون لتر”.

وأضاف أن “الزيادة الشهرية تتراوح سابقاً من 400 الف الى 500 ألف”، موضحاً أن “الشركة تسعى الى تشجيع المواطنين على استخدام هذا النوع من الوقود كونه صديقاً للبيئة فضلاً عن رخص ثمنه اذا يبلغ سعر اللتر منه (200) دينار” .

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