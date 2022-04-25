وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا قادرة على كسب الحرب إذا حصلت على المعدات المناسبة

2022/04/25 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ،اليوم الإثنين، إن بإمكان أوكرانيا كسب الحرب أمام روسيا إذا حصلت على “المعدات المناسبة”، في أعقاب زيارة تاريخية إلى كييف برفقة وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

جاءت الزيارة بالتزامن مع دخول الحرب شهرها الثالث مع سقوط آلاف القتلى وتسجيل ملايين النازحين.



وترافق النزاع مع حملة دعم من دول الغرب التي أرسلت كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال أوستن لمجموعة من الصحافيين بعد أن التقى وبلينكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “الخطوة الأولى للانتصار هي الثقة بإمكانية الفوز”.

أضاف “نعتقد أن بإمكانهم الفوز، يمكنهم الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة”.

ومضى أوستن إلى حد القول إن الولايات المتحدة تأمل في إنهاك الجيش الروسي في أوكرانيا، ما يمنعه من القيام بعمليات غزو أخرى في المستقبل.

وقال “نريد أن نرى روسيا ضعيفة إلى حد لا تستطيع معه القيام بالأشياء التي قامت بها في غزوها أوكرانيا”.

يطالب زيلينسكي دول الغرب منذ أشهر بأسلحة ثقيلة بينها مدفعية وطائرات مقاتلة.



وتعهد أن قواته يمكن أن تقلب مسار الحرب بالمزيد من الأسلحة.

ويبدو أن نداءاته تلقى صدى، فقد تعهد عدد من دول حلف شمال الأطلسي في الأيام القليلة الماضية بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومعدات، رغم احتجاج موسكو.

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