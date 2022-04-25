أقراص تجريبية مضادة لكورونا تقضي

2022/04/25 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة شيونوجي اليابانية للأدوية،

إن بيانات جديدة أظهرت أن علاجا تجريبيا

لكوفيد-19 من إنتاجها قضى سريعا على

الفيروس المسبب للمرض، في مرحلة متقدمة

من تجارب سريرية.

وأضافت الشركة أن النتائج، التي صد

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