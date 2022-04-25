النزاهة تعلن استجابة مجلس الوزراء لمقترحاتها بشأن شفافية الإعلان عن المُزايدات

2022/04/25 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن

استجابة الأمانة العامَّة لمجلس

الوزراء لمقترحاتها المطروحة بخصوص

شفافية الإعلان عن المُزايدات

والمُناقصات الحكوميَّـة.

وأشارت الهيئة في بيان ورد لوكالة نون

الخبر

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