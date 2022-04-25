بيان من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخصوص راتب المعين المتفرغ

2022/04/25 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبدالستار اليوم الإثنين، إكمال الإجراءات الفنية لإطلاق الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان 2022.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل أحمد هادي بنيه، في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “الهيئة بانتظار الإطلاق مساء اليوم الاثنين الموافق 25-4-2022 من المصارف المختصة […]

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