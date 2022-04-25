لهذا السبب.. رجل يشنق نفسه داخل منزله شرقي بغداد

2022/04/25 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتحار شخص شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "رجلا تولد ١٩٧١ اقدم على الانتحار عبر شنق نفسه داخل منزله ضمن منطقة الدسيم شرقي العاصمة بغداد".وأوضح، أن "الشخص يعاني من اضطرابات نفسية".

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