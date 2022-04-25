الغزي يعلن زيادة التخصيصات المالية لكربلاء والنجف

2022/04/25 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، زيادة التخصيصات المالية لمحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ضمن قانون الدعم الطارئ.

وقال الغزي، في تصريح للعراقية الإخبارية إن "محافظة كربلاء المقدسة تستحق الاهتمام من الجانب الحكومي، وزيادة في تخصيصاتها المالية، كونها عانت كثيراً في السنوات الماضية ولم تنَل استحقاقها الحقيقي الذي يتناسب مع حجم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية والتطور داخل هذه المدينة".

وأضاف، أن "التوسعة التي حصلت في مدينة كربلاء تستحق الوقفة، وزيادة بالتخصيصات المالية، وهذا ما تمت مراعاته من الجانب الحكومي وخاصة في قانون الدعم الطارئ"، مشيراً الى أنه "تمًت اضافة فقرة في القانون تتضمن منح خصوصية لمحافظتي النجف وكربلاء كون هاتين المحافظتين حصلت فيهما زيادة بنسبة السكان ونمو كبير بينهم لاكثر من 40%".

وتابع انه " لم يتم أحتساب نسبة النمو في محافظتي النجف وكربلاء، واحتسبت النسبة السكانية القديمة، أضافة إلى الزيارات المليونية التي تأتي لزيارة العتبات المقدسة"، مشيراً الى أن "هناك لمسة عمرانية وخدمات قدمت في محافظة كربلاء بشكل ملحوظ، ولكن يحتاج الى تعزيز ودعم ووقفة من الحكومة، وهذا ما تم الحديث عن مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الذي عرض الكثير من المشاكل والمعاناة مع تقديم مقترحات سواء في النقل والمواصلات وهي النقطة الاساسية لكربلاء، لفك الزحامات في الزيارات المليونية وتسهيل حركة الزائرين وتطوير البنى التحتية للمحافظة".

ولفت إلى أنه "تمّ الاتفاق لإعداد موازنة الى حين إقرار قانون الدعم الطارئ، الذي ضمن فيه إعطاء خصوصية لمحافظ كربلاء، على أن يتم إعداد الكشوفات والمشاريع المهمة للقطاعات الاساسية للمحافظة"، موضحاً أن "القادم أفضل بوجود إدارة حكيمة، لديها رؤية واضحة وعزم، وامتازت بالخبرة التراكمية التي وضفت لخدمة اهالي كربلاء".

وتابع، أن "هناك اهتماماً من قبل النواب ممثلي كربلاء، وتم طرح المشاكل والمراجعات خلال الفترة السابقة، أضافة إلى أهتمام ودور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث أن مجلس الوزراء عموما من الداعمين للمحافظة خاصة في الجانب الخدمي".

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