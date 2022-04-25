مديونية العراق بلغت 35% من الناتج المحلي الاجمالي.. النقد الدولي صنف العراق من ناحية المديونية عالميًا

2022/04/25 | 14:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

افصح صندوق النقد الدولي عن دول العالم الاكثر مديونية، والتي تصدرتها السودان واليابان، فيما جاء العراق بمراتب جيدة نسبيًا، وبنسبة مديونية تبلغ 35% من الناتج المحلي الاجمالي.

ووفق تقرير الصندوق لشهر نيسان، فأن “أكثر دول العالم مديونية والتي يتجاوز مديونتها من 50 الى 100% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي باللون البرتقالي، والدول التي يتراوح مديونيتها اقل من 25 ولغاية 50% باللون الاخضر” .

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي، أن “السودان كان اكثر دول العالم مديونية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2022 وبنسبة 284.1% يليه اليابان وبنسبة 262.5% ومن ثم جاء ثالثا اليونان وبنسبة 184.4% وجاءت جمهورية الراس الاخضر رابعاً وبنسبة 159% وجاءت اريتريا خامساً وبنسبة 151.9%”.

وعربياً جاءت “السودان اولاً ومن ثم البحرين ثانياً وبنسبة 116.5% ومصر ثالثاً وبنسبة 94% والاردن رابعاً بنسبة 91.5% وجاءت تونس خامساً وبنسبة 87.3%”.

وبين التقرير أن سبع دول عربية لم يرتفع بها الدين اكثر من 50% من نسبة الناتج المحلي الاجمالي لتتوشح باللون الاخضر حيث كان نسبة الدين في الكويت 12.3% مقارنة بالناتج المحلي تليها السعودية وبنسبة 24.1% ويليها الامارات وبنسبة 31.7% ومن ثم العراق بنسبة 35% ومن ثم جاءت اليمن وبنسبة 43.9% ومن ثم عمان بنسبة 44%”، مشيراً إلى أن “كلاً من سوريا وليبيا وفنزويلا واوكرانيا ولبنان لم تدرج في الجدول لعدم وجود بيانات دقيقة بالنسبة لهذه الدول”.

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