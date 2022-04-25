الكاظمي يترأس اجتماعا موسعا للمجلس الوزاري للطاقة

2022/04/25 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يزور وزارة الكهرباء ويرأس اجتماعا موسعا للمجلس الوزاري للطاقة

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