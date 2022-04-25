إطلاق حملة “واسعة” لإزالة التجاوزات على خطوط الماء في واسط

2022/04/25 | 14:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلقت مديرية ماء محافظة واسط اليوم الاثنين، حملة واسعة لإزالة التجاوزات على خطوط نقل الماء الصافي.وذكر مصدر مطلع في تصريح لـ “ايرث نيوز”، أنه “تم رصد مجموعة كبيرة من التجاوزات على شبكة ماء الشرب لسقي الأراضي الزراعية من قبل المواطنين”، مؤكداً أنه “تم اتخاذ إجراءات لردع المتجاوزين من خلال اخذ تعهدات قانونية […]

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