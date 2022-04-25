كم بلغت قيمة المساعدات المقدمة من الدول لأوكرانيا؟

2022/04/25 | 14:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم لأوكرانيا حاليا، حيث قدمت بما يعادل 8.15 مليار دولار أمريكي من المساعدات العسكرية والإنسانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط، بحسب قاعدة بيانات أصدرها معهد Kiel للاقتصاد العالمي

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