نجم وطني اليد يعتزل اللعب ويضع حداً لمسيرة أمتدت 24 عاماً

2022/04/25 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرث نيوز/ وضع نجم المنتخب الوطني بكرة اليد، رائد عبد زيد، حداً لمسيرته في الملاعب.وبدأت مسيرة عبد زيد الطويلة ابتدأت عام 1998مع نادي الكوفة وختمها مع نادي الجيش بالحصول على كأس السوبر العراقي للموسم 2022-2021 لكرة اليد.وبدأ عبد زيد مسيرته الدولية عام 2004 مع المنتخب المدرسي العراقي.وكان ختامها مسكاً في البطولة الآسيوية […]

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