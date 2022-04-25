رجل ينتحر بشنق نفسه داخل منزله في بغداد

2022/04/25 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أقدم رجل، اليوم الاثنين، على شنق نفسه داخل منزله في بغداد.

وقال مصدر أمنى في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "رجلاً من مواليد 1971 أقدم على شنق باستخدام حبل، داخل منزله في منطقة الدسيم ببغداد".

وأضاف ان "المعلومات الأولية تشير إلى أن المنتحر يعاني من اضطرابات نفسية".

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