استهداف منزل بعبوة صوتية ضمن منطقة جميلة ببغداد

2022/04/25 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باستهداف منزل بعبوة صوتية ضمن منطقة جميلة في محافظة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "منزلاً لمدني استهدف بعبوة صوتية ضمن منطقة جميلة دون اصابات، والأضرار مادية فقط"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث نتيجة خلافات عشائرية".

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