النفط تهدد أصحاب المحطات الأهلية: إذا كررتم الإضراب سننهي عقودكم

2022/04/25 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادهددت الشركة العامة للمنتوجات النفطية، اليوم الإثنين، بإنهاء عقد محطة الوقود الاهلية التي تعاود الاضراب مجددا، مؤكدة توقيعهم على تعهدات بالأمر.

وقال معاون مدير عام المنتوجات النفطية إحسان موسى في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التعهدات التي تم اخذها قبل ايام من أصحاب محطات الوقود الأهلية بعد الإضراب الذي قاموا نهائية وفي حال تجدد الاضراب سيتم انهاء عقد صاحب المحطة لمنع اي اضراب بالفترة المقبلة".

وأضاف ان "الإضراب السابق حدث في بغداد والفرات الأوسط والجنوب والاسباب معروفة وعليه لاتساهل بهذا الامر بعد الآن"، مشيرا الى ان "الكثير من أصحاب المحطات لم يقوموا سابقا بغلق المحطات وعليه وجهنا لهم شكرنا لدورهم في مساعدة المحطات الحكومية وسمحنا لهم القيام بفتح محطاتهم لمدة 24 ساعة".

وأوضح ان "سبب الازمة في البصرة يعود الى عدد المحطات الحكومية 16 فقط في حين يبلغ الاهلية عددها 120 محطة مما أدى الى الازمة عند الاضراب".

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