موسكو تعلن وقف إطلاق نار في ماريوبول للسماح للمدنيين بمغادرة مصنع آزوفستال

2022/04/25 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا نيّتها وقف الأعمال العدائية ،اليوم الاثنين، للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو يتعهّدون “وقف الأعمال العدائية من جانب واحد عند الساعة 14,00 بتوقيت موسكو (11,00 ت غ) وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة” مدنيين “في الاتجاه الذي يختارونه”.

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص المسموح لهم بالخروج هم النساء والأطفال وموظفو المصنع.

وأضافت “إذا ما زال هناك مدنيون في المصنع، فنحن نطلب بوضوح من سلطات كييف أن تعطي الأمر للمجموعات القومية (الأوكرانية)، بالإفراج عنهم”.

ومصنع آزوفستال الضخم هو آخر جيب تسيطر عليه القوات الأوكرانية في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية التي دمّرها القصف الروسي وباتت خاضعة بشكل شبه كامل لسيطرة الروس بعد أسابيع من الحصار.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن حوالى ألف مدني ومئات الجرحى لا يزالون يتحصّنون في المصنع في ظروف كارثية ويعانون من نقص الطعام والمياه.

المصدر: AFP

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