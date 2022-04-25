ارتفاع حصيلة حريق معهد الأبحاث العسكري في روسيا إلى 17 قتيلا

2022/04/25 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضى 17 شخصا في حريق اندلع الأسبوع الماضي في معهد عسكري روسي للأبحاث في مدينة تفري بغرب روسيا، على ما أعلنت السلطات المحلية الإثنين.

وقالت سلطات منطقة تفير في بيان “للأسف ارتفعت الحصيلة الرسمية إلى 17” قتيلا.وأكدت بذل الجهود لإزالة الركام.

اندلع الحريق الخميس الماضي في معهد الأبحاث المركزي لقوات الجو-فضائية الروسية.



وفي نفس اليوم أعلن المسؤولون المحليون مقتل ستة أشخاص في الحريق.وأشارت معلومات أولية إلى أن الحريق نجم عن تقادم الأسلاك الكهربائية في المبنى.

ولم يرد أي تحديث رسمي لأسباب الحريق.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، يجري المعهد خصوصا أبحاثا تتعلق بالدفاع الجو-فضائي الروسي، فضلا عن تطوير أنظمة دفاع جديدة مضادة للطائرات.

وتشهد روسيا باستمرار حرائق غالبا ما يكون سببها تقادم التمديدات الكهربائية أو عدم الالتزام بمعايير السلامة.

المصدر: AFP

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