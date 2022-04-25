2022/04/25 | 15:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصميم الفريد ما هو الا نسخة طبق الأصل تقريبا عن ملوية سامراء الأثرية في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون تستوحي من ملوية سامراء تصميما لمقرها الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمازون تستوحي من ملوية سامراء تصميما لمقرها الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).